Publican informe sobre ejército secreto suizo

El texto refiere las actividades del P-26 (o ‘Projekt 26’, llamado así por los 26 cantones suizos), una unidad secreta del ejército creada sin la aprobación parlamentaria, en 1979. Su objetivo era anticipar una eventual invasión enemiga y la Unión Soviética constituía la primera fuente de temor. Aunque tales unidades no eran infrecuentes en Europa occidental durante las tensas décadas de la Guerra Fría, la versión suiza era particularmente sensible dada la neutralidad del país y la no pertenencia a la OTAN.