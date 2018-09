Publican antología periodística de Gabriel García Márquez

Una selección de trabajos periodísticos del laureado Nobel de Literatura se publicará el mes entrante en español, anunció Vintage Español el miércoles. El libro se titulará El escándalo del siglo. Una edición en inglés, The Scandal of the Century, saldrá a la venta en mayo. El libro abarcará desde reportajes que realizó en Colombia en la década de 1950 hasta las columnas que escribió para el diario español El País unas tres décadas después.