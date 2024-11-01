edición general
Publicadas las impactantes referencias a Trump (que permitirían acusarle de violación y pederastia) en 3cat (tras 24 h de silencio de todos)

Publicadas las impactantes referencias a Trump (que permitirían acusarle de violación y pederastia) en 3cat (tras 24 h de silencio de todos)  

Por primera vez, tras más de 24 h de la "desclasificación", un medio con un volumen de lectores relevante (los servicios informativos públicos de Catalunya), publican en una noticia bien documentada las importantes menciones a Trump en estos documentos, que permitirían acusarlo de abusos y pederastia. Ni rtve, ni El País, El Mundo, El Diario, ABC, el confidencial, ni ningún otro medio de este calibre se ha pronunciado a estas horas al respecto.

Comentarios destacados:      
Lord_Cromwell #8 Lord_Cromwell *
Los papeles de Epstein revelaron que dos jóvenes de 13 años fueron abusadas sexualmente por Donald Trump en Nueva Jersey: una de ellas fue obligada a practicarle sexo oral, lo mordió y fue golpeada en la cara; la otra asegura que Trump estuvo presente cuando su tío asesinó a su hijo recién nacido…   » ver todo el comentario
Battlestar #30 Battlestar
#8 No, los papeles de Epstein revelan que una chica no identificada dice que: "dos jóvenes de 13 años..."
Que NO es lo mismo que los papeles revelen que: "dos jóvenes de 13 años..."

Y solo viendo las fotos y conociendo a Trump no es muy difícil de creer que esto sea verdad, pero de ahí a iniciar un caso penal con las declaraciones de una chica no identificada (o sea que no se la pueden encontrar para que testifique) no es factible
Spirito #2 Spirito
Y Aznar también por allí...
josde #7 josde
#2 Y señora. la de relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. xD
Spirito #12 Spirito
#7 Bueno, a esa Mantis Religiosa no la toca un hombre decente con algo de gusto ni con un palillo de dientes. xD
Fartón_Valenciano #3 Fartón_Valenciano
"Ni rtve, ni El País, El Mundo, El Diario, ABC, el confidencial, ni ningún otro medio de este calibre se ha pronunciado a estas horas al respecto"

Pues claro que no se han pronunciado, tienen miedo a que Trump les mande a los Delta Force (yo le veo capaz)...
PereER #4 PereER *
#3 Leí esto en meneame ayer, y esperaba que saldría en todos los medios, pero nada. Hasta ahora nada.

Me sorprendre mucho, porque es muy grave lo que se lee, más teniendo en cuenta la censura y lo que no habrá salido. Creo que todos nos imaginamos el terror que tenían montado esa panda de dementes que dominan el mundo.

Enhorabuena a los servicios informativos de la CCMA que, con sus fallos y errores, suelen estar a la altura. Espero que el resto de medios estatales no tarden más en dar…   » ver todo el comentario
#9 concentrado
#4 Los medios estatales pronto informarán del próximo gran bombardeo a un país extranjero a los EEUU, la mejor forma que tienen los presidentes de escurrir el bulto cuando vienen mal dadas.
Milmariposas #5 Milmariposas
#3 A ver si vamos a encontrar nombres del nivel de pedrojota o eso... :roll:
Asimismov #10 Asimismov *
#3 las subvenciones de USAID siguen haciendo su efecto, aunque si han dejado fluir, ya no tiene sentido seguir "colaborando".
blak #18 blak
#15 Publícalo en mediatize :->
blak #19 blak
Es microblogging pero bueno...
PereER #23 PereER
#19 ya, pero... Se lo merece.
Magankie #29 Magankie
#19 que lo publique un medio regional público es la parte de la noticia que no se lee...
#1 OTANASIA
Pederastrump
PereER #25 PereER
Otra pieza firmada por la misma periodista con más info. Ha salido también en la TV. Muy bien documentada.

www.3cat.cat/3catinfo/bill-gates-elon-musk-i-altre-cop-donald-trump-qu
#26 AGlC
#21 Además, con lo que se lee por Meneame muchísimas veces, cuando alguien se queja de "sensura" solo se3 viene a la cabeza la clase de barbaridades y subnormalidades profundas que dirán para que les censuren lo que dicen.

Hay que ser muy nazi y/o anorma,l para tener problemas con la censura por aquí.
#20 AGlC
#15 A zurrar boñigas al campo
obmultimedia #21 obmultimedia
#20 son muy pesados.
#24 AGlC
#21 Bastante
Mangione #6 Mangione *
 media
sofazen #32 sofazen
Pobre hombre, al final va a pagar la terrible condena de irse, con el emérito, a vivir tranquilamente a Abu Dabi.
#34 mariopg
es pederasta a los 30 pero sólo es crimen a los 80?
#22 Eukherio
Siempre se ha dicho que a Trump este tipo de cosas no le afectan. A día de hoy los dirigentes y los gobiernos ultras solo caen cuando su gestión se vuelve caótica, que todo lo que tiene que ver con su vida personal raramente les afecta.
sofazen #33 sofazen
#22 Una cayó por el robo de un bote de crema. Al estilo del menor de sus delitos como Al Capone.
#35 Eukherio
#33 Hombre, esa yo diría que cayó porque lo del bote de crema olía a aviso que tiraba para atrás. Le estaban diciendo que si seguía ahí le iban a soltar toda la mierda que tuviesen de ella.
ViejoInsultaAChemTrail #36 ViejoInsultaAChemTrail
voto por acuñar la frase: mas perdido que liam neeson buscando a su hija en coracia.
Giorgio_rosellini #16 Giorgio_rosellini
Invasión y secuestro de Salvador Illa en 3, 2, 1... ^^
nospotfer #14 nospotfer
Estamos hablando de millones de documentos y de que estamos en un di de semana, y hace falta un becario premium con conocimientos de sistemas tipo RAG para analizar y extraer datos.
Roendal #13 Roendal
Periodistas haciendo lo que toca con los poderosos
bronco1890 #11 bronco1890
No lo publica ni rtve, ni el País ni ningún medio serio porque no existe una sola prueba aparte de acusaciones de ciudadanos particulares.
troymclure #17 troymclure *
#11 Ahora imaginaté que fuera Biden el que saliera en esos archivos
4 K 40
#11 Aquí el obvio problema es que no se ha investigado ni una sola de estas acusaciones.

Nos encontramos con un Epstein y su mujer condenados por tráfico de menores, pero ni un sólo cliente ha sido investigado por ello.

Lo juntas con el obvio esfuerzo de intentar seguir opacando cualquier futura investigación, y la conclusión sensata es que si bien puede que no sea cierto todo, algo lo será.
1 K 17
#11 te imaginas que hubiese un video?
0 K 10
#11 Eso es porque en este país nunca jamás se han publicado rumores en la prensa ni se han montado investigaciones enormes por bulos o acusaciones particulares que han copado portadas meses.
