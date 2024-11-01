Publicadas las impactantes referencias a Trump (que permitirían acusarle de violación y pederastia) en 3cat (tras 24 h de silencio de todos)  

Por primera vez, tras más de 24 h de la "desclasificación", un medio con un volumen de lectores relevante (los servicios informativos públicos de Catalunya), publican en una noticia bien documentada las importantes menciones a Trump en estos documentos, que permitirían acusarlo de abusos y pederastia. Ni rtve, ni El País, El Mundo, El Diario, ABC, el confidencial, ni ningún otro medio de este calibre se ha pronunciado a estas horas al respecto.