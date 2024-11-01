Publicadas las impactantes referencias a Trump (que permitirían acusarle de violación y pederastia) en 3cat (tras 24 h de silencio de todos)  

Por primera vez, tras más de 24 h de la "desclasificación", un medio con un volumen de lectores relevante (los servicios informativos públicos de Catalunya), publican en una noticia bien documentada las importantes menciones a Trump en estos documentos, que permitirían acusarlo de abusos y pederastia. Ni rtve, ni El País, El Mundo, El Diario, ABC, el confidencial, ni ningún otro medio de este calibre se ha pronunciado a estas horas al respecto.
Que NO es lo mismo que los papeles revelen que: "dos jóvenes de 13 años..."
Y solo viendo las fotos y conociendo a Trump no es muy difícil de creer que esto sea verdad, pero de ahí a iniciar un caso penal con las declaraciones de una chica no identificada (o sea que no se la pueden encontrar para que testifique) no es factible
Pues claro que no se han pronunciado, tienen miedo a que Trump les mande a los Delta Force (yo le veo capaz)...
Me sorprendre mucho, porque es muy grave lo que se lee, más teniendo en cuenta la censura y lo que no habrá salido. Creo que todos nos imaginamos el terror que tenían montado esa panda de dementes que dominan el mundo.
Enhorabuena a los servicios informativos de la CCMA que, con sus fallos y errores, suelen estar a la altura. Espero que el resto de medios estatales no tarden más en dar… » ver todo el comentario
Hay que ser muy nazi y/o anorma,l para tener problemas con la censura por aquí.
Nos encontramos con un Epstein y su mujer condenados por tráfico de menores, pero ni un sólo cliente ha sido investigado por ello.
Lo juntas con el obvio esfuerzo de intentar seguir opacando cualquier futura investigación, y la conclusión sensata es que si bien puede que no sea cierto todo, algo lo será.