El PSPV-PSOE acusa a Mazón de ocultar un cuarto anticipo de 324 millones del Gobierno a la Generalitat

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en Les Corts Valencianes, Toni Gaspar, ha denunciado que, tal como se revela en la documentación oficial remitida por la Conselleria de Hacienda, Mazón ocultó en junio que el Gobierno de Pedro Sánchez le transfirió a principios de ese mes un cuarto anticipo por importe de 324 millones para "ayudar a la Generalitat a pagar sus deudas con los proveedores, farmacias, autónomos o empresas, así como para atender la sanidad, la educación y los servicios sociales".