El PSOE tiene un plan para fichar a Errejón en dos años

Las fuentes consultadas por este diario no se llevan a engaño. A día de hoy, y a pesar de que “sería lo deseable” –explican-, Errejón no va a aceptar ningún tipo de oferta para fichar por el PSOE: “Todos los votantes de Podemos se le echarían encima y él no va a poner en riesgo su candidatura a la Comunidad de Madrid”. Así las cosas, desde Ferraz descartan una “oferta formal” a corto plazo. De hecho, Pedro Sánchez y su entorno consideran que la alianza entre el PSOE y el ex dirigente de Podemos debe “cocinarse a fuego lento”