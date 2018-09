El PSOE, sobre la propuesta de Casado: No hay concordia sin justicia ni justicia sin memoria

"Me gustaría recordar que no hay concordia sin justicia, ni justicia sin memoria, sobre todo porque la memoria cumple dos funciones: que la historia no se repita y honrar a las víctimas y sin esto no hay justicia ni reconciliación”.La portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha evaluado este lunes la propuesta del presidente del PP, Pablo Casado, en la que pretende sustituir la Ley de Memoria Histórica por una ley de concordia advirtiendo de que, según ha dicho, “no existe concordia sin justic