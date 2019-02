El PSOE recupera a Carmen Montón para la precampaña del 26-M: Nunca me he ido

Carmen Montón se resiste a salir de la órbita de influencia socialista. El PSOE ha decidido incorporar a la exministra de Sanidad a su campaña para las autonómicas. El 27 de enero apareció en Valencia y este sábado irá a Cantabria para apoyar a Pablo Zuloaga, secretario general del PSOE en la comunidad autónoma.Preguntada por El Confidencial por estas reapariciones en precampaña, Carmen Montón ha señalado que simplemente sus compañeros le han invitado "a hablar de Sanidad", y no descarta que haya más actos previstos. "Nunca me he ido del PSOE "