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El PSOE pide que investigue si un vehículo del Ayuntamiento de Córdoba participó en la pegada de carteles 'fake' de Ambrosio

El PSOE pide que investigue si un vehículo del Ayuntamiento de Córdoba participó en la pegada de carteles 'fake' de Ambrosio

Isabel Ambrosio denuncia la campaña que usa su imagen para desmovilizar el voto al PSOE.

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