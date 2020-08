El PSOE pide a Ayuso que coordine con los municipios el regreso a las aulas

El PSOE ha instado este lunes al Gobierno regional a coordinar y acordar con los municipios y con los agentes educativos cómo va a ser el regreso a las aulas el próximo 8 de septiembre. "La Comunidad de Madrid no puede mirar hacia otro lado. Debe preparar ya cómo será el inicio del curso escolar y sacar de la incertidumbre a los más de 1.200.000 escolares y sus familias que no saben cómo se va a hacer la vuelta al cole. No podemos volver a llegar tarde", ha subrayado en una nota la portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento regional.