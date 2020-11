El PSOE se opone a detener los desahucios de familias vulnerables en plena pandemia

La posibilidad de perder tu casa o que te corten el agua, la luz o el gas, es una vulneración clara de los derechos humanos y de los acuerdos internacionales firmados por España, pero hacerlo en plena pandemia es, además, un sin sentido que la ciudadanía no puede entender ni aceptar. ¿Con qué autoridad moral nos pide este gobierno que nos quedemos en casa si no hace nada para que las familias vulnerables no se queden sin ella? No se entiende que este gobierno llamado progresista esté del lado de los grandes propietarios y la banca privada.