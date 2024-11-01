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El PSOE llama a los andaluces como si fuera una cita médica para pedir el voto por el 17M y “arreglar” la sanidad pública

El PSOE llama a los andaluces como si fuera una cita médica para pedir el voto por el 17M y “arreglar” la sanidad pública

El mensaje de audio de 25 segundos entronca con la estrategia electoral de los socialistas, en el que se advierte que es un anuncio electoral. El PP pide a sus contrincantes que paren de inmediato con esta práctica que tildan de “vergonzosa”

| etiquetas: psoe , llamar , sas , privatizar , elecciones , andalucia
9 2 0 K 84 politica
23 comentarios
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Comentarios destacados:      
#2 Horkid
Cuando las privatizaciones las empezaron ellos, en concreto la candidata Montero. Spiriman denunció la corrupción del Susanato , le costo muy caro, y los ciudadanos no podemos olvidar a un gran ser humano que lucho por los pacientes, por la defensa de la sanidad publica frente al Susanato: www.youtube.com/watch?v=RaBCTIYpnqI
10 K 81
Cehona #4 Cehona
#2 Si spiriman se levantara y viera como está la sanidad pública, volvería a levantar la bandera y ver que sus movilizaciones, lo único que consiguió, fue una sanidad pública paupérrima que raya el peligro público.
La última ocurrencia, es llamar a hombres, para un cribado de cáncer de cuello uterino.

espacioandaluz.com/lo-publico/sanidad/antonio-sanz-y-consejeria-de-sal
1 K 21
sotillo #7 sotillo
#4 Cada sociedad elige sus prioridades, ahora mismo lo que mola es dar en los morros a Sánchez, por lo que sea, el resto no ha importado nunca y menos en sociedades con aspiraciones más festivas que otra cosa y los del negocio sanitario lo saben y por esto aprovechan
2 K 24
#18 malarte *
#2 Desde que gobierna el PP los andaluces que tienen o mejor dicho, necesitan tener un seguro privado porque la Sanidad pública no funciona, han aumentado un 50% mientras las listas de espera aumentan día a día, así que no entiendo ese culto a personajes como Spiriman, con claras muestras de desequilibrio (negacionista del COVID) y que hizo del insulto chabacano incluso con sus compañeros su seña de identidad, utilizado por el PP cuando cumplió su objetivo fue abandonado como un juguete roto.
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Macnulti_reencarnado #21 Macnulti_reencarnado
#18 tranquilo, cuando terminen de regularizar a los 500k ilegales y se traigan a su familia, las listas de espera mejorarán. Si no puedes permitirte un seguro privado, verás que risas.
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ochoceros #22 ochoceros
#2 Ya la ley 15/97 de Aznar que inició este gran problemón fue aprobada con los votos del PP, PSOE y CIU, pero hay que reconocer que en cuanto a ritmo de privatización y descaro, el PP circula en una marcha muchísimo más alta que el PSOE.
0 K 11
arsuceno #6 arsuceno *
#5 Los proporciona el propio gobierno. Te puedes dar de baja desde el INE sede.ine.gob.es/oposicionPartidos/presentacion?lang=es_ES
4 K 42
goncatin #8 goncatin *
#6 Como estamos con los datos personales y el Gobierno por defecto cede los datos a los partidos.....

Me parece una barbaridad.

Edito: Por lo que veo son los datos del censo los que ceden, y ahí no entra el teléfono. ¿De donde sacarán esos datos?
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Wachoski #9 Wachoski
#8 una barbaridad por qué?

Es nuestra obligación contribuir a la democracia y tiene sentido que el gobierno informe de como comunicarse con los ciudadanos a los representantes que buscan su apoyo en los comicios.

Otra cosa es que se los quedasen y lo usasen para decirte u ofrecerte cositas varias para su interés particular.
3 K 34
#17 Tensk
#8 En el caso el teléfono no necesitan saber ni a quién está llamando mientras sea, en este caso, un teléfono dentro de Andalucía.

Y a poco que tengan una centralita a tal efecto (imagino que será la empresa contratada de turno) hacer llamadas automáticas es harto sencillo. Simplemente es coger los prefijos de las provincias correspondientes (ojo, que hay más de uno) y a llamar.

Se supone que se tendrían que saltar los de la lista Robinson, igual alguna otra excepción más, pero vamos, sencillo es.

Con los móviles ya sí que sería otra cosa.
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#12 Sacapuntas
#5 #6 Si hubiérais estudiado educación para la ciudadanía, os acordaríais de que los datos del censo electoral se dan por la Ley Electoral General, que no depende de ningún gobierno, sino de la Junta Electoral Central y la Oficina del Censo Electoral.
2 K 24
goncatin #14 goncatin *
#12 Cuando hablo de Gobierno hablo de la institución, no de quien la ocupe temporalmente.

Y no, no estudié educación para la ciudadanía, soy generación EGB
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goncatin #19 goncatin
#16 Ya lo hice con el enlace que me pasó #6

Muchas gracias.
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Kantinero #3 Kantinero
me pregunto que entiende el PP por prácticas vergonzosas?

Meterse con la salud del presidente?
Pagar a un ultra para que acose a sus rivales políticos?
Hacer de policía política, fabricando pruebas falsas contra la oposición?
1 K 20
#10 encurtido
La idea que tenemos todos en todas las CCAA, es que el empeoramiento es generalizado especialmente desde el inicio del COVID. Por eso esta mala gestión no va a terminar con el PSOE gobernando Andalucía, además de la pésima candidata que han propuesto.

No sabría decir un ejemplo bueno en el que mirarse, para poder ponerlo de ejemplo con un "a esto queremos parecernos". No es una cuestión de colores.
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Pacman #1 Pacman
Y en la hora de la siesta!

Pd, esto no es spam?
www.dsca.gob.es/es/comunicacion/notas-prensa/adios-llamadas-spam-gasto
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goncatin #5 goncatin
#1 A mí todos los partidos políticos en campaña me mandan propaganda a mi buzón y personalizada, con mi nombre, apellidos y dirección impresa. A mí y a mi mujer. PP, PSOE, Vox, IU, Podemos, .....

Y a nadie le he dado los datos ni se los he cedido, y menos para recibir propaganda. Me gustaría saber de donde sacan nuestros datos los partidos políticos...
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Andreham #13 Andreham
#5 También se suelen pasear con una furgoneta con un megáfono contándonos las bondades de los que les pagan, como si fueran el afilador pero sin el pito.
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#16 chocoleches
#5 Te puedes dar de baja, creo que desde la página del INE (yo lo hice hace años)

Con eso te dejan de enviar las que van personalizadas, pero hay algunos partidos que te dejan propaganda igual (llenan todos los buzones y fuera)
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Macnulti_reencarnado #20 Macnulti_reencarnado
A la desesperada.
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Falk #23 Falk
Espero q nadie se crea q el PSOE vaya a salvar nada. Yo desde luego no pienso votarles el domingo. Son tan culpables como el PP del deterioro q sufrimos
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anv #15 anv
¡Vaya! Al fin se ponen las pilas y empiezan a sacar los trapos sucios a la derecha.

Ojalá las campañas electorales se centraran más en explicarle a la gente cuál es la diferencia entre la derecha y la izquierda. Aunque parezca increíble, muchísima gente no lo sabe.
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pabscon #11 pabscon
No debería importarles, si no hay listas de espera y todo va bien, la campaña no tiene sentido no?
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menéame