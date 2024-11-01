El PSOE llama a los andaluces como si fuera una cita médica para pedir el voto por el 17M y “arreglar” la sanidad pública

El mensaje de audio de 25 segundos entronca con la estrategia electoral de los socialistas, en el que se advierte que es un anuncio electoral. El PP pide a sus contrincantes que paren de inmediato con esta práctica que tildan de “vergonzosa”
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La última ocurrencia, es llamar a hombres, para un cribado de cáncer de cuello uterino.
espacioandaluz.com/lo-publico/sanidad/antonio-sanz-y-consejeria-de-sal
Me parece una barbaridad.
Edito: Por lo que veo son los datos del censo los que ceden, y ahí no entra el teléfono. ¿De donde sacarán esos datos?
Es nuestra obligación contribuir a la democracia y tiene sentido que el gobierno informe de como comunicarse con los ciudadanos a los representantes que buscan su apoyo en los comicios.
Otra cosa es que se los quedasen y lo usasen para decirte u ofrecerte cositas varias para su interés particular.
Y a poco que tengan una centralita a tal efecto (imagino que será la empresa contratada de turno) hacer llamadas automáticas es harto sencillo. Simplemente es coger los prefijos de las provincias correspondientes (ojo, que hay más de uno) y a llamar.
Se supone que se tendrían que saltar los de la lista Robinson, igual alguna otra excepción más, pero vamos, sencillo es.
Con los móviles ya sí que sería otra cosa.
Y no, no estudié educación para la ciudadanía, soy generación EGB
Muchas gracias.
Meterse con la salud del presidente?
Pagar a un ultra para que acose a sus rivales políticos?
Hacer de policía política, fabricando pruebas falsas contra la oposición?
No sabría decir un ejemplo bueno en el que mirarse, para poder ponerlo de ejemplo con un "a esto queremos parecernos". No es una cuestión de colores.
Pd, esto no es spam?
www.dsca.gob.es/es/comunicacion/notas-prensa/adios-llamadas-spam-gasto
Y a nadie le he dado los datos ni se los he cedido, y menos para recibir propaganda. Me gustaría saber de donde sacan nuestros datos los partidos políticos...
Con eso te dejan de enviar las que van personalizadas, pero hay algunos partidos que te dejan propaganda igual (llenan todos los buzones y fuera)
Ojalá las campañas electorales se centraran más en explicarle a la gente cuál es la diferencia entre la derecha y la izquierda. Aunque parezca increíble, muchísima gente no lo sabe.