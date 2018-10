En la rueda de prensa tras la reunión del Comité Electoral de hoy, Peña ha puntualizado que estas "grabaciones ilegales" no le merecen "demasiado respeto" al PSOE y no va a entrar en el juego de" la política basura, enfangar y dar credibilidad a la política de las cloacas", pero exige a Casado que no se contradiga y actúe igual que hizo ante los audios en los que aparecía la ministra de Justicia.