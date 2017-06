El PSOE con cebolla y sin cebolla

Uno de los grandes debates clásicos en los congresos del PSOE es si son partidarios de la república o de la monarquía. Todavía no se han puesto de acuerdo, aunque la postura oficial se aproxima a la de Letizia, que primero era republicana y al final ha acabado de reina. Alfonso Guerra predijo hace años que a España no la iba a conocer ni la madre que la parió, pero a quien no conoce ni su madre es a Alfonso Guerra. España, en cambio, sigue idéntica a sí misma después de dos décadas y pico de psocialismo.