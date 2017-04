El portavoz socialista, Antonio Trevín, acusa a Podemos de bloquear los trabajos por abstenerse de su propuesta de que sólo compareciese el ex director general Cosidó, quien no estuvo relacionado con las conspiraciones del ex ministro Fernández Díaz. Pero el PSOE alegó necesitar más documentación para oponerse a que fueran llamados a declarar el director adjunto operativo, Eugenio Pino, y los demá