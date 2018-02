El PSOE asume un modelo de partido presidencialista

Lo que resulta clave en ese cambio de modelo de partido es el blindaje que se hace del secretario general y que convierte al PSOE en un partido presidencialista de facto. Así, el secretario general ya no pertenece a un órgano colegiado, como era la Comisión Ejecutiva Federal, ésta no solamente es elegida ya a propuesta del secretario general en los congresos, sino que además, la dimisión de ella al completo, de darse, no será motivo para que el secretario general cese en su puesto.