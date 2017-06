El PSOE de Andalucía juega a “las sillas” con la educación pública

Piden derechos para su colegio, igualdad para sus hijos, educación digna… pero, ¿y los demás centros, y los demás niños y niñas, ellos no tienen derechos, no se merecen igualdad y dignidad educativa? Tenemos varios ejemplos, en la provincia, durante los dos últimos meses, escuelas a las que les tocaba perder la línea este año y se manifiestan para que se la quiten a otro de los centros y no a ellos, y así sin darnos cuenta, hemos entrado en el juego del PSOE, “exijo para mí, y me da igual los demás”.