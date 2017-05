El PSOE accede a retirar del Diario de Sesiones, a petición del PP, el adjetivo "killer"(asesino) dirigido a Catalá

Es intolerable: Bermúdez de Castro ha defendido que este tipo de expresiones no sólo "ofenden", sino que "traspasan los límites del decoro parlamentario" y que, por tanto, "no se deben permitir". "Y llamar asesino al ministro es sencillamente intolerable". "Las descalificaciones son una muestra de debilidad que esta institución no merece", ha manifestado el dirigente 'popular', para insistir en que los insultos y la difamación "no deben estar amparados por el principio de libertad de expresión".