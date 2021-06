Psicólogo español practica la terapia de regresión a vidas pasadas por tan solo 150 euros ¡menudo chollo!

¿Tiene algún problema psicológico que no logra solventar? No se preocupe, un psicólogo catalán tiene un método infalible para encontrar la causa de sus angustias en algún suceso traumático de su pasado. Y no se crean, que este “profesional” es tan concienzudo que es capaz de ir más allá de la profunda niñez, antes del propio nacimiento e incluso traspasar la barrera de la concepción y bucear en sus vidas pasadas hasta ubicar la fuente de sus males, aunque para ello tenga que retrotraerse a los tiempos de María Antonieta (...)