Psicóloga forense hablando con su madre sobre Sálvame

"Casi 6 horas de entrevistas y 3 llamadas de amigos pidiéndome consejo por problemas personales y me llama mi madre y me pregunta mi opinión sobre la Rociito." "¿Quieres saber mi opinión? Pues mira, estoy cabreada porque se está banalizando e instrumentalizando un tema tan serio como la VioGen a golpe de talonario" "Estoy enfadada porque mientras esta gente hace un show y saca pasta, mujeres como la que he tenido esta mañana, se dejan los cuernos para subsistir. Sin apoyos, extranjera, sin conocimiento del idioma, sin trabajo y con ansiedad".