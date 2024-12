Prueba de ADN confirma que el preso liberado en Sednaya no es un ciudadano jordano desaparecido [ENG]

"La prueba de ADN que compara al individuo, que se creía que era nuestro hijo Osama Bashir Bataineh tras su liberación de la prisión de Sednaya en Damasco, con muestras del Sr. Bashir Bataineh y otros miembros de la familia ha confirmado que no hay coincidencia. Por lo tanto, el individuo no es definitivamente Osama Bataineh", declaró en un comunicado Nidal Al-Bataineh, ex ministro de Trabajo.