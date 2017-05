Los proyectos presentados a los premios de prensa de datos 2017[ENG]

Este año, 573 proyectos se presentaron desde 51 países, representando los 5 continentes. Es más que un 20% más que el último año y el número más alto de entradas de los premios de periodismo de datos en toda la vida del concurso. El nivel de proyectos este año es más alto que nunca. Hemos recibido proyectos de grandes organizaciones bien conocidas por su trabajo como The New York Times, The Guardian, Bloomberg, etc. Las organizaciones más pequeñas de todo el mundo también están representadas, como Civio Foundation, (España).