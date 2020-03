Proyecto de ley sobre el coronavirus: Trump no descartará que su negocio se beneficie [ENG]

El presidente Donald Trump no se comprometerá a eximir a su empresa de la legislación de estímulo de coronavirus de emergencia que el Congreso está negociando, un episodio que representaría uno de los casos más evidentes de auto-negociación presidencial en la historia de Estados Unidos. "Veamos qué sucede", dijo Trump durante una conferencia de prensa el domingo, en respuesta a una pregunta sobre si no se comprometería a que no se enviara dinero de estímulo a la Organización Trump.