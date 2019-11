Proyecto de ley en California para que el inicio de las clases sea no antes de las 8:30 am [ING]

El movimiento Start School Later logró una gran victoria cuando el gobernador de California Gavin Newsom firmó la ley California Bill 328 que requiere que las escuelas secundarias comiencen sus clases no antes de las 8:30 AM y las escuelas intermedias a las 8:00 AM. He escrito acerca de dos intentos anteriores infructuosos de promulgar esta legislación: una vez en 2017, cuando el proyecto de ley no salió de la legislatura, y en 2018, cuando el entonces Gobernador Jerry Brown vetó el proyecto de ley. La ley exime a los distritos rurales, todav