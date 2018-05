El proyecto europeo y Karl Marx

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se presentó recientemente en Trier, el lugar de nacimiento de Karl Marx, para rendir homenaje a su recuerdo. El argumento de Juncker de que “[Marx] representa cosas por las que él no es responsable y que no causó” es erróneo. El conocimiento y la experiencia del marxismo nos dice exactamente lo contrario. En cuanto a la práctica, no existe ni un ejemplo histórico en el que la teoría marxista aplicada haya tenido resultados positivos.