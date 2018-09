El proyecto de electrónica definitivo: fabricar tu propio perro robot como los de Boston Dynamics

En 2019, Boston Dynamics pondrá a la venta una versión comercial de su robot SpotMini. Si no puedes esperar y además eres un manitas, James Bruton tiene algo para ti. Se trata de instrucciones detalladas para fabricar a openDog, tu propio perro robot de código abierto. El proyecto no es ninguna broma. Bronton ya ha publicado siete vídeos y no ha terminado. Fabricar este complejo robot implica imprimir un montón de piezas en 3D y comprar muchos componentes mecánicos y electrónicos entre los que, por supuesto, hay placas Arduino.