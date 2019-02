El próximo hogar del Chapo podría ser una cárcel que no fue diseñada ‘para los seres humanos’

La prisión, llamada coloquialmente como el Alcatraz de las Rocallosas, se construyó como una institución a prueba de escapes. Se trata de una fortaleza penal donde los reclusos pasan veintitrés horas al día dentro de sus celdas con un contacto humano mínimo y solo una ventana de 90 centímetros de alto y 10 centímetros de ancho. “Este lugar no fue diseñado para los seres humanos”, declaró una vez Robert Hood, un excelador, a The New York Times. “No está diseñado para la rehabilitación. Punto. Fin de la historia”