El próximo debate presidencial entre Trump y Biden será virtual, pero el presidente dice que no quiere participar

El segundo debate presidencial entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden tendrá lugar virtualmente luego del contagio de coronavirus del mandatario. Minutos después del anuncio, el presidente dijo que no participará. En una entrevista con Fox Business el jueves, el presidente dijo que no participaría en un debate virtual. "La comisión cambió el estilo del debate y eso no es aceptable para nosotros... Le gané en el primer debate, le gané fácilmente", dijo sin mucho contexto.