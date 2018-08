La próxima entrega de “Misión imposible” mostrará a Tom Cruise intentando salir del armario

“El agente Ethan Hunt, al que interpreta Tom Cruise pero no es él sino un personaje de ficción, tiene que luchar contra una malvada corporación llamada Cienciología que le obliga a mantener en secreto su identidad sexual, pero Hunt, que no es Cruise porque Tom Cruise solo es un actor que sigue un guion que escriben otras personas, empezará a cuestionar la misión y se rebelará contra los cienciólogos, que fuerzan a Hunt -el personaje que no existe en la realidad y al que da vida Cruise en la ficción- a casarse con mujeres para encubrir su verdad