La provocación de Macron revela la brecha Berlín-París en la OTAN

Es tan difícil no dar la razón a Emmanuel Macron en su planteamiento de fondo como no quitársela en las formas utilizadas. Su provocación alarmista al diagnosticar la muerte cerebral de la OTAN expone una realidad, la falta de coordinación de los aliados en temas muy sensibles, al mismo tiempo que coloca a la organización en una grave crisis. El electrochoque en forma de entrevista a The Economis t causó conmoción en la Alianza Atlántica y ha dejado una migraña profunda en Alemania.