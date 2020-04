Una proveedora de Nike encabeza las masivas suspensiones laborales en las maquilas de Honduras

Las maquilas en Honduras emplean a más de 150 mil personas, la mayoría mujeres, que diariamente trabajan al menos nueve horas por menos de 350 dólares al mes para surtir a grandes compañías de ropa e insumos deportivos cómo Nike, Adidas, Under Armour, Puma Champion, Fruit of the Loom y otras. El país, al igual que el mundo, está en cuarentena por la pandemia del coronavirus y estás empresas han decidido cerrar por cuatro meses dejando a sus empleadas sin salario en ese periodo. Honduras tiene unas de las tasas de pobreza más altas del planeta.