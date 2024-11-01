edición general
Protestas ante las fábricas de armas de Rheinmetall para denunciar su papel en el genocidio

El pasado sábado 25 de octubre, grupos de Solidaridad con Gaza y No al Rearme se manifestaron frente al corazón de la bestia, ante las puertas de las factorías de Rheinmetall en el Estado español. En Extremadura cientos de personas realizaron una marcha hasta la sede de Navalmoral de la Mata (Cáceres), en cuya factoría de Rheinmetall, como en tantas otras que integran el llamado eje de la Ruta de la Plata se siguen fabricando componentes armamentísticos con destino al genocidio en Gaza.

Mauro_Nacho
El negocio gracias al genocidio, ¿por cuánto vendemos nuestra alma al diablo? El Congreso de los Diputados de España convalidó en octubre de 2025 un decreto ley para embargar la compraventa de armas y material de defensa con Israel, en una votación que salió adelante con 178 votos a favor y 169 en contra. La aprobación se produjo gracias al apoyo del PSOE y de Podemos, cuyo voto fue decisivo.
