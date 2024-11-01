Protestas ante las fábricas de armas de Rheinmetall para denunciar su papel en el genocidio

El pasado sábado 25 de octubre, grupos de Solidaridad con Gaza y No al Rearme se manifestaron frente al corazón de la bestia, ante las puertas de las factorías de Rheinmetall en el Estado español. En Extremadura cientos de personas realizaron una marcha hasta la sede de Navalmoral de la Mata (Cáceres), en cuya factoría de Rheinmetall, como en tantas otras que integran el llamado eje de la Ruta de la Plata se siguen fabricando componentes armamentísticos con destino al genocidio en Gaza.