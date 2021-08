Protesta en Bermillo contra el gran parque eólico de Sayago

La Plataforma "Otra vez no en Sayago" advierte de que el proyecto no dejará en la comarca ni dinero ni trabajo. La plataforma "Otra vez no en Sayago" protagoniza una protesta en la Plaza Mayor de Bermillo contra el proyecto de instalación de un gran parque eólico que se extiende a lo largo de los municipios de Almeida, Bermillo y Muga de Sayago. Los manifestantes exhiben una gran pancarta donde se puede "Hidroeléctricas, nucleares, térmicas.. ¿ahora eólicas?".