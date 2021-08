La protesta de los agricultores valencianos por el cotonet

Denuncian que el insecticida Metilclorpirifos, que puede eliminar el cotonet, prohibido en España, ha sido pedido por Italia mientras el Gobierno español no hace nada al respecto. “Italia sí ha pedido y el Gobierno de España decía que no, aquí está la prueba -mostrando la hoja del permiso-. Luego temnemos otra cosa, nos dicen que aquí no se puede usar el Metilclorpirifos para el control de plagas y luego dejan entrar productos de todos los sitios. Aquí en España cabe todo, hasta la sinvergonzonería y el caradurismo que tiene este Gobierno”.