Proteger bajo el fuego: "En sitios como Garamba solo podemos proteger bajo el fuego de las armas."  

"A mí, lo que más me gustaría es poder conservar estos Parques sin armas. Educando a la gente, diciendo: "No matéis animales" y que la gente lo respetara; eso es imposible." "Los furtivos no necesitan matar elefantes para comer. Los guardas no necesitan matar un furtivo para cobrar. Entonces, es por el capricho de unos cuantos en Europa, en Estados Unidos o en Asia, que la gente está no solo acabando con los elefantes, sino que la gente está muriendo por eso." Nos financian todo tipo de material, pero las armas con tabu y son necesarias.