Protegen un mural de Diego Rivera para impedir su venta

En 1931 el pintor mexicano Diego Rivera realizó el mural "The Making of a Fresco Showing the Building of a City" en el San Francisco Art Institute. En 2020, ante los problemas económicos derivados del coronavirus, que aceleraron una deuda que arrastraba desde hacía años, se pone sobre la mesa la posibilidad de vender el fresco a un millonario. Ante esta posible venta, la junta votó no sólo que el fresco se quedase en la institución, sino que se tenga que proteger. Ahora se ha conseguido obtener dinero de otra manera para defender el mural.