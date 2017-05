'La prostituta': el escándalo literario de la España de hace 130 años

En octubre de 1884 las librerías de Madrid vendían una novela de título provocador, 'La prostituta', de Eduardo López Bago. No es que hasta entonces no se hubiesen publicado novelas sobre prostitutas o sobre prostitución, pero si lo habían hecho, o si aparecía una de esas mujeres en la trama, nunca se usaba esa palabra prohibida. López Bago, seguidor del naturalismo, decidió usar la palabra en cuestión y, no solo eso, captar la historia de una muchacha de clase baja que se convierte en prostituta (en la novela también aparece la palabra puta).