Un acuerdo de desarrollo entre Nikola y Bosch ha dado a luz a un nuevo propulsor eléctrico para vehículos comerciales que va a permitir que en 2021 se lance al mercado el Nikola One and Two, una línea de camiones de hidrógeno de clase 8 que ofrecerá más de 1.000 caballos de potencia y un par motor de 2.700 N/m con “cero emisiones”.