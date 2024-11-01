Una propuesta "insultante" de la CNMC aleja la receta para que la operación reforzada con gas pese menos en la factura de la luz

Gobierno, eléctricas, REE y CNMC urgen a integrar renovables en el control de tensión para evitar apagones. Joan Groizard, secretario de Energía, señala que esto reduciría el uso de gas y abarataría la factura. Sin embargo, el sector ve insuficiente la retribución del regulador: tras subir de 1 a 2 €/MVArh, la cifra queda lejos de los 200 €/MVArh que perciben los ciclos combinados por el mismo servicio. La falta de incentivos frena esta "receta" clave para la estabilidad del sistema tras el apagón de abril de 2025.