edición general
3 meneos
3 clics
Una propuesta "insultante" de la CNMC aleja la receta para que la operación reforzada con gas pese menos en la factura de la luz

Una propuesta "insultante" de la CNMC aleja la receta para que la operación reforzada con gas pese menos en la factura de la luz

Gobierno, eléctricas, REE y CNMC urgen a integrar renovables en el control de tensión para evitar apagones. Joan Groizard, secretario de Energía, señala que esto reduciría el uso de gas y abarataría la factura. Sin embargo, el sector ve insuficiente la retribución del regulador: tras subir de 1 a 2 €/MVArh, la cifra queda lejos de los 200 €/MVArh que perciben los ciclos combinados por el mismo servicio. La falta de incentivos frena esta "receta" clave para la estabilidad del sistema tras el apagón de abril de 2025.

| etiquetas: propuesta insultante , cnmc , operación reforzada , control de tensión
2 1 0 K 27 actualidad
1 comentarios
2 1 0 K 27 actualidad
#1 Luiskelele
tras subir de 1 a 2 €/MVArh, la cifra queda lejos de los 200 €/MVArh que perciben los ciclos combinados por el mismo servicio.

Espero que en el supermercado les digan lo mismo cuando compren 100 gramos de percebe gallego y 3 kilos de mortadela con aceitunas.
0 K 11

menéame