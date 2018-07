Propuesta del Gobierno del "solo sí es sí" ya está en un convenio ratificado por Rajoy en 2014

Carmen Calvo anunció la semana pasada sin detalles una reforma inspirada por la máxima "si una mujer no dice sí expresamente, lo demás es no"El Convenio de Estambul, aún sin aplicar, ahonda en la línea de adaptar las legislaciones al "solo sí es sí" y basa la violación en el consentimiento y no en la violencia e intimidación, como ocurre en el Código Penal"Parece que hasta que una mujer no dice 'no', está a disposición sexual. La sexualidad se ha construido en negativo.