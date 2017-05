Propuesta de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) para regular el uso de drones en Europa

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) acaba de publicar una propuesta para regular el uso y funcionamiento de pequeños aviones no tripulados en Europa. La propuesta establece un marco para operar con seguridad aviones no tripulados al tiempo que permite que esta industria siga siendo ágil, capaz de innovar y seguir creciendo. El riesgo que supone para la población en tierra y con otras aeronaves, así como las cuestiones de privacidad, seguridad y protección de datos creados por estos aviones no tripulados también son tenidos en cuenta.