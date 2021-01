Este texto iba a ser una relación de anécdotas de Dave Grohl a propósito del nuevo disco de Foo Fighters, ‘Medicine at midnight’. Pero revisando su vida me he topado con un puñado de historias que me han conmovido y me han hecho pensar hasta qué punto la vida de la gente puede llegar a cambiar por el momento de inspiración de otra persona a la que no conoces. Cómo de la soledad de la composición puedes llegar a emocionar a millones y millones de personas.