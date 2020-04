Propietarios de viviendas vacacionales piden que se permita viajar a Baleares a sus inquilinos

Los propietarios de viviendas turísticas reguladas han mostrado su agravio con el Govern por no permitir que los extranjeros que tienen viviendas alquiladas en las Baleres puedan viajar al archipiélago para disfrutar de sus vacaciones este verano. Ante el conocimiento de que cientos de alemanes con propiedades aquí han pedido poder viajar a las Islas, el presidente de la Federación de Estancias Turísticas Vacacionales, Jordi Cerdó, señala que «Armengol no puede permitir que vengan los alemanes que tienen casa propia pero no nuestros clientes ».