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Los propietarios de viviendas con okupas tienen que tributar el alquiler pese a no cobrarlo, según confirma Hacienda

La Agencia Tributaria obliga a pagar por las rentas "exigibles" aunque no se hayan cobrado, lo que sitúa a muchos propietarios en una situación límite.

| etiquetas: okupas , hacienda
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
eltoloco #2 eltoloco
Un okupa por definición no tiene contrato de alquiler. Confunden adrede morosos con okupas.
9 K 135
Sergio_ftv #6 Sergio_ftv
Noticia bulo que se ha tragado #0, ya que no se trata de okupas sino de inquilinos morosos, y además si denuncias el impago no se debe declarar el alquiler.

dupe y descartada por bulo: www.meneame.net/m/actualidad/hacienda-confirma-propietarios-viviendas-
3 K 52
Stathamdepueblo #9 Stathamdepueblo
#8 ¿van a cambiar las reglas de la decencia, os vais a volver decentes y no vais a volver a mentir? espero .... sentado
1 K 19
Nube_Gris #10 Nube_Gris
#9 Yo me conformaría simplemente con que no insultasen públicamente o que al menos demostrasen un mínimo de respeto por los cadáveres de españoles que van dejando allá donde gobiernan... aunque a la mitad de los españoles eso no les importe una mierda.
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Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
#9 yo espero que legislen para que se pueda sacar a hostia viva a los okupas de mierda. En dos semanas se acaba el problema.
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Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
#4 la dejo. Que trabaje el komando kalimoxo, los fascistas de extrema izquierda de meneame.
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Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
Y los empresarios sin beneficios o sin facturación también han de tributar, ¿Cuál es el problema?
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Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
#1 el problema sois la gente como tú.
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Stathamdepueblo #5 Stathamdepueblo *
#3 vaya, ya te he jodido el mantra, lo siento, el furgol es así
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Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
#5 hasta que cambien las reglas. Espero que no tarden mucho.
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menéame