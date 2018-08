Propietarios que no alquilan a negros o árabes: la discriminación oculta de Francia

El plan era pasar unos días en el sur de Francia con los colegas. Playa, buenos amigos y unas vacaciones bien merecidas. La casa parecía perfecta para ellos y las fechas cuadraban. Pero al poco de hacer la reserva en Airbnb, el propietario la canceló abruptamente. “Tuve la impresión de que fue en cuanto se dio cuenta de mi nombre. Me dijo que había un error en el precio, que no eran 140 euros la noche sino 370”, relata a El Confidencial Madjid Messaoudene. No era su primera mala experiencia en el portal de alquiler vacacional...