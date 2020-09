Un propietario okupado recupera su piso mediante la "ley rumana"  

Daniel, un ciudadano de origen rumano que vive en Zaragoza, que vio como sus inquilinos dejaron de pagarle el alquiler pero permanecieron en su vivienda. El ciudadano fue a denunciar a la policía, pero le dijeron que hasta que no tuvieran una orden judicial no podrían actuar. Un periodo de tiempo que podría tardar entre varios meses y un año, le dijeron. Daniel, en cambio, ha optado por otro método. “Si la ley española aquí, aguanta, porque aguanta, yo ya he avisado, yo voy a aplicar la ley rumana" confiesa ante las cámaras de Aragón Televisión