La prometedora carrera en Harvard de El Niño Polla  

“Por si no lo conoces, este joven de Ciudad Real se llama Ángel Mejías (Jordi para los amigos). Está a punto de graduarse con honores en la Universidad de Harvard y es uno de los descubridores de la vacuna H1N1. ¡Orgullo Nacional! pero esto no sale en la TV porque no es farándula… Comparte si te indigna!”. Este mensaje, con la imagen de un chaval con pinta de no haber roto nunca un plato, se comparte en redes sociales y tiene parte de verdad, pero poco. Solo acierta en que el joven de la foto es de Ciudad Real, se llama Ángel y le llaman Jordi.