La promesa que nunca cumplió Freezer a su comandante  

Hay una curiosa promesa que jamás cumplió Freezer a uno de los miembros de sus filas. Y no estamos hablando de un cualquiera, sino del comandante del ejército. Nunca supimos su nombre, pero sí se nos desveló en el capítulo 97 de la era Z una curiosa promesa... ¡la raza de Kiwi (también conocido como Cui en los videojuegos) reinaría por encima del resto!: "Y eso no es todo, él me ha prometido que algún día... mi clan estará por encima de todos los otros". Se desconoce si este comandante sobrevivió.