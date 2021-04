La promesa electoral de Ayuso sobre su futuro con trampa

En las primeras páginas del programa electoral de 2019, Díaz Ayuso aseguró que no concebía la política "como un modo de vida", pese a que lleva más de 15 años vinculada al Partido Popular y se inició como asesora en el Gobierno madrileño con 27 años. "Cuando sea presidenta de la Comunidad no estaré más de dos legislaturas, porque creo en la regeneración política", reza el texto. Una promesa que también realizó en un desayuno informativo organizado por Vanity Fair en abril de 2019, pero que no aparece en el programa de 2021.