Prohíben la manifestación de los trabajadores de Ence en Madrid

La Delegación del Gobierno en Madrid no ha autorizado una manifestación que los trabajadores de la planta de la fábrica de Ence en Lourizán habían convocado para el próximo viernes 5 de marzo ante el Ministerio para la Transición Ecológica. La manifestación era por la permanencia de la fábrica de pasta de celulosa Ence en Pontevedra. La solicitud ha sido rechazada por las autoridades por considerar que no había sido presentada con diez días de antelación y no existe una situación extraordinaria o urgente que justifique su celebración.