El programa irlandés de renta básica para las artes se convierte en permanente

El programa recuperó más que su coste neto de 72 millones de euros gracias al aumento del gasto relacionado con las artes, el aumento de la productividad y la reducción de la dependencia de otras prestaciones sociales, según un análisis de coste-beneficio encargado por el Gobierno. El programa piloto para el que se seleccionó al azar a 2.000 artistas de entre 8.000 solicitantes, redujo la probabilidad de que los artistas sufrieran privaciones y disminuyó sus niveles de ansiedad y dependencia de ingresos complementarios.

